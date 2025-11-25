TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit roter Tendenz

TRATON im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 28,82 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 28,82 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,74 EUR aus. Bei 29,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.104 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 25,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 25,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,84 Prozent.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

