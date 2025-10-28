TRATON Aktie
Marktkap. 13,45 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi attestierte dem Lkw-Konzern am Mittwoch ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,07%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.