TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 28,90 EUR. Die TRATON-Aktie legte bis auf 29,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69.973 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,04 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 13,08 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TRATON-Aktie bei 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 17.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

