TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 28,86 EUR ab.

Um 11:45 Uhr ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 28,86 EUR. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 28,56 EUR nach. Bei 29,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 13.515 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 14,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,07 EUR, nach 1,70 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,87 Mrd. EUR gelegen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 17.03.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,35 EUR je Aktie aus.

