TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von TRATON gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 28,70 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 28,70 EUR zu. Bei 28,84 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 28,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.808 Stück gehandelt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. 33,97 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (25,12 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 12,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 1,70 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 17.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

