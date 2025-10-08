DAX24.394 ±0,0%Est505.609 -0,1%MSCI World4.328 -0,1%Top 10 Crypto16,87 -1,2%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.749 +0,5%Euro1,1615 -0,4%Öl66,04 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Tesla, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika Nordex-Aktie: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Unsicherheiten treiben Krisenwährung über 4.000-Dollar-Marke

08.10.25 08:12 Uhr
Goldpreis steigt über 4.000 US-Dollar - Anleger flüchten in die Krisenwährung | finanzen.net

Wirtschaftliche, politische und geopolitische Unsicherheiten waren für den aktuellen Kurssprung über 4.000 Dollar hauptverantwortlich.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
4.033,65 USD 49,83 USD 1,25%
News
Ölpreis (Brent)
66,04 USD 0,31 USD 0,47%
News
Ölpreis (WTI)
62,39 USD 0,33 USD 0,53%
News

von Jörg Bernhard

Seine altbewährte Funktion als wirksamer Wertspeicher hat zu einer anhaltenden Flucht in den "sicheren Hafen" geführt. Seit Jahresbeginn hat sich der Goldpreis bereits um 53 Prozent erhöht. Damit besteht die realistische Chance die beste Jahresperformance seit 1979 zu erzielen, als sich die Krisenwährung aufgrund der Ölkrise und dem damit verbundenen Inflationsschub mehr als verdoppelt hat. Abgesehen von technischen Korrekturen, dürften die wachsenden Schuldenberge, der Trend zur Diversifizierung von Währungsreserven, ein schwächerer Dollar sowie die Zinssenkungserwartungen zu einem anhaltenden Interesse an Gold führen. Nach wie vor rechnen die Marktakteure mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte noch in diesem Monat und einer weiteren am 10. Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für diese Szenarien belaufen sich laut FedWatch-Tool des US-Terminbörsenbetreibers CME aktuell auf 95,7 bzw. 82,2 Prozent. Einige Analysten attestieren dem Goldmarkt derzeit eine "Fear of Missing Out" (FOMO)-Stimmung unter den Anlegern - also der Angst, weitere Kursgewinne zu verpassen. Politische Turbulenzen in den USA, Frankreich und Japan dürften dabei eine wichtige Rolle gespielt haben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 48,10 auf 4.052,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet markantes Lagerplus

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus in Höhe von 2,78 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Ob dieser tatsächlich veröffentlicht wird, ist aufgrund des aktuellen "US-Shutdown" allerdings fraglich. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die gelagerten Ölmengen in der vergangenen Woche um 2,25 Millionen Barrel erhöht haben.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,55 auf 62,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 65,96 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sashkin / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis