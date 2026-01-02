DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,27 +3,7%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.050 +1,0%Euro1,1730 ±0,0%Öl60,75 -0,3%Gold4.330 +0,4%
China verurteilt US-Angriff auf Venezuela

04.01.26 10:58 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - China verurteilt den Angriff der USA auf Venezuela scharf. "China ist zutiefst schockiert über den eklatanten Einsatz von Gewalt durch die USA gegen einen souveränen Staat und dessen Präsident und verurteilt ihn aufs Schärfste", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua einen Sprecher des chinesischen Außenministeriums. "Solche hegemonialen Handlungen der USA verstoßen schwerwiegend gegen das Völkerrecht und die Souveränität Venezuelas und bedrohen Frieden und Sicherheit in Lateinamerika und der Karibik", wurde der Sprecher zitiert. China lehne dies entschieden ab.

China gehört wie auch Russland und der Iran zu Venezuelas Verbündeten. In der Nacht zum Samstag hatten die USA bei einem militärischen Angriff auf Venezuela den Staatspräsidenten Nicolás Maduro sowie seine Ehefrau Cilia Flores gefangen genommen und außer Landes gebracht. Sie sollen in New York vor Gericht gestellt werden, unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus". China fordere die USA auf, "das Völkerrecht sowie die Ziele und Grundsätze der UN-Charta zu achten und die Souveränität und Sicherheit anderer Länder nicht länger zu verletzen", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums./ln/DP/zb