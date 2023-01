VW-Aktie im Minus: Absatz auf dem US-Markt ging 2022 um rund ein Fünftel zurück

GO

Heute im Fokus

Vor offiziellem US-Arbeitsmarktbericht: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Tesla senkt in China erneut Preise -- Genesis hat wohl 30 Prozent der Mitarbeiter entlassen -- Mercedes-Benz, VW im Fokus

US-Richter akzeptiert Schuldbekenntnis und Milliardenstrafe in Geldwäsche-Skandal. BaFin nimmt Deutsche-Börse-Töchter wegen Mängeln ins Visier. Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post beginnen. WhatsApp will regionale Blockaden umgehen. Samsungs operativer Gewinn bricht in Q4 wegen schwächerer Chip-Nachfrage ein. Frankreichs Notenbankchef erwart Höhepunkt der EZB-Zinsen im Sommer.