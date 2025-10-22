DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,55 -6,1%Nas22.632 -1,4%Bitcoin93.131 -0,5%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,67 +1,6%Gold4.077 -1,2%
adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Notierung im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gibt am Mittwochabend nach
22.10.25 20:23 Uhr

22.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 41,93 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 41,93 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,44 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,03 USD. Zuletzt wurden via New York 814.080 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 59,15 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,63 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,97 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

