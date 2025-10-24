Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 41,06 USD abwärts.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 41,06 USD abwärts. Bei 41,05 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 42,05 USD. Zuletzt wurden via New York 759.939 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 62,54 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 7,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 23.07.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus