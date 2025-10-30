Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag im Sinkflug

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 18,0 Prozent auf 32,60 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 18,0 Prozent auf 32,60 USD. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,04 USD ein. Bei 31,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 5.033.728 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 51,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2025 bei 31,04 USD. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,66 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

