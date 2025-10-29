Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend auf rotem Terrain

So bewegt sich Chipotle Mexican Grill

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,12 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 40,12 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,75 USD ab. Bei 39,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.527.665 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 66,33 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,97 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,19 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus