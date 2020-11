Auf der Zielgeraden!

Demnach bietet der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Schwere Nebenwirkungen sind nicht registriert worden. Die Phase-3-Studie begann ab Ende Juli in verschiedenen Ländern. Inzwischen haben mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Für den Impfstoff gilt wegen der besonderen Dringlichkeit ein beschleunigter Zulassungsprozess. Bei der europäischen Behörde EMA können Arzneimittelhersteller schon vor dem kompletten Zulassungsantrag einzelne Teile zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit eines Präparats einreichen. Während noch unklar ist, wann Biontech diesen Schritt unternehmen wird, soll der Zulassungsantrag in den USA in der 3. Novemberwoche erfolgen. Die US-Gesundheitsbehörde hatte eine Wirksamkeit von 50 Prozent als Mindestwert für eine mögliche Zulassung festgelegt. Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Mio. Impfstoff-Dosen bereitstellen zu können, für 2021 kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Mrd. Dosen. Legt man die bisher bei Vertragsabschlüssen erzielten Preise zugrunde, könnte daraus ein Umsatz von mehr als 20 Mrd. Dollar resultieren. Kein Wunder, dass die Aktien mit Freudensprüngen reagierten. Während Pfizer um knapp acht Prozent zulegen konnten, kam es bei Biontech sogar zu einem Aufschlag von fast 14 Prozent. Angesichts des Impfstofferfolgs gerieten die Quartalszahlen der Deutschen völlig zur Nebensache. Der Verlust hat sich wegen der hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung kräftig ausgeweitet. Derweil notiert das Turbo-Zertifikat von Lang & Schwarz aus ZJ 38.2020 mit rund 280 Prozent im Plus. Da noch kein Ende des Aufwärtstrends in Sicht ist, können Anleger schwache Tage zum Kauf nutzen (ISIN DE000LS7Q7J4).

