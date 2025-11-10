DAX23.920 +1,5%Est505.647 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.085 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Take Two 914508 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA? DAX mit Erholung -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Chipwerte, Highland Critical Mineral, BYD, TMTG, im Fokus
Top News
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Christian Schlegel-Kolumne

DAX Analyse ab dem 10. November

10.11.25 09:02 Uhr
DAX Analyse ab dem 10. November | finanzen.net

Vor wichtiger Zone

Wer­bung

Christian Schlegel agiert seit 30 Jahren an den internationalen Börsen, ist ehemaliger Börsenmakler, Trader, technischer Analyst, Coach und Seminarleiter. Die technische Analyse betreibt er seit 1987 und stellt sie sowohl auf youtube als auch auf seiner Homepage zur Verfügung. Ausserdem ist er Co-Admin des Facebook Chats DAX Trader von Finanzen.net

Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.