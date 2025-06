Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf Höhenflug

Stablecoin-Pionier Circle startet mit 168,5 % Kursplus fulminant an der NYSE

Circle feiert fulminanten Börsengang – Stablecoin-Pionier mit Milliardenbewertung an der NYSE

Preview: Circle Internet Group, Inc Set To IPO Tomorrow

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Nachmittag deutlich an

Circle-Aktie letztlich +168 Prozent: USDC-Herausgeber zündet Kursrakete am ersten Handelstag

Heute im Fokus

IonQ profitiert von Zusammenarbeit mit NVIDIA, AWS und einem Zukauf. L'Oréal übernimmt Mehrheit an britischer Hautpflegemarke Medik8. Warner Bros. Discovery plant eine Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen. Seltene Erden: China deutet EU schnellere Genehmigungen an - nationale Strategie gefordert. Trump warnt Musk vor Unterstützung von Demokraten.