Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Abend kräftig
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 137,00 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 9,0 Prozent auf 137,00 USD nach. Bei 136,29 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.628.129 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,873 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.