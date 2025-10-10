DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Abend kräftig

10.10.25 20:25 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Abend kräftig

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 137,00 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 9,0 Prozent auf 137,00 USD nach. Bei 136,29 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.628.129 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,873 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

