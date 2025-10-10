Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Abend kräftig

Circle Internet Group im Fokus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 9,0 Prozent auf 137,00 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 9,0 Prozent auf 137,00 USD nach. Bei 136,29 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.628.129 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,873 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

