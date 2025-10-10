Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Nachmittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 155,73 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 155,73 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 159,33 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 150,24 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 628.229 Stück gehandelt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2025 -1,873 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
