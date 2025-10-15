Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend stabil
Die Aktie von Circle Internet Group zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Circle Internet Group-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,57 USD.
Mit einem Kurs von 134,57 USD zeigte sich die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,00 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 132,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.043.269 Circle Internet Group-Aktien.
Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,842 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
