Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend stabil

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Circle Internet Group zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Circle Internet Group-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 134,57 USD.

Mit einem Kurs von 134,57 USD zeigte sich die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,00 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 132,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.043.269 Circle Internet Group-Aktien.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,842 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies

Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa

US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen