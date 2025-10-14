Aktienkurs im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagabend verlustreich

14.10.25 20:24 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 136,73 USD abwärts.

Wer­bung

In eigener Sache

Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com