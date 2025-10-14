Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagabend verlustreich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 136,73 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr um 0,5 Prozent auf 136,73 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 129,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 133,00 USD. Zuletzt wurden via New York 662.973 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.
Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,872 USD einfahren.
