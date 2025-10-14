Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 132,36 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 132,36 USD abwärts. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,50 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 133,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 284.160 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

2025 dürfte Circle Internet Group einen Verlust von -1,872 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

