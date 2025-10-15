Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 137,20 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 137,20 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 137,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 136,91 USD. Bisher wurden heute 185.160 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,842 USD je Circle Internet Group-Aktie.
