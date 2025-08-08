Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies bricht am Mittag nach oben aus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 3,32 EUR nach oben.

Um 12:02 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 3,32 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,42 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Clara Technologies-Aktien beläuft sich auf 170.210 Stück.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Clara Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

