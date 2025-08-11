Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Clara Technologies zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Clara Technologies-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 3,26 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Clara Technologies-Aktie um 09:14 Uhr im Tradegate-Handel bei 3,26 EUR. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,24 EUR markierte die Clara Technologies-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 3,28 EUR. Von der Clara Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.151 Stück gehandelt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Clara Technologies am 30.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.
