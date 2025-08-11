Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Dienstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Clara Technologies gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Clara Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,5 Prozent auf 3,18 EUR ab.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 3,18 EUR. Das Tagestief markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,28 EUR. Von der Clara Technologies-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.026 Stück gehandelt.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht