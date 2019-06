Co.don: Es geht voran

Der Anlageexperte ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index , der seit Auflage im Dezember 2013 einen Kurszuwachs von 97,0% verzeichnet hat (Stand 31.05.2019).

In der zweiten Maihälfte hat Co.don eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 4,3 Mio. Euro erfolgreich platziert und damit eine gute Basis für die Fortsetzung der internationalen Expansion gelegt. Im Fokus steht dabei der Ausbau des Vertriebs, zu dem es zuletzt zwei wichtige Neuigkeiten gab. Während das neue Produkt Spherox gemäß eines vereinbarten Term Sheets künftig exklusiv von dem Unternehmen BIOVIIIx SRL in Italien vermarktet werden soll, wurde die bereits angekündigte Lizenzvereinbarung für den Vertrieb des Vorgängerprodukts Crondosphere im russischen Markt mit dem Partner GENERIUM JSC abgeschlossen. Darüber hinaus läuft derzeit die Suche nach einem Partner für den US-Markt, wobei Co.don - zumindest im Moment - keine eigene Produktzulassung anstrebt, sondern andere Wege gehen will.

Kurs wird noch gebremst

Angesichts der aussichtsreichen Perspektiven hat das Management auf der Hauptversammlung in dieser Woche durchweg hohe Zustimmungsquoten erzielt. Den Kurs hat das nur begrenzt belebt, da nach unserer Beobachtung aktuell noch ein größerer Verkäufer im Markt aktiv ist. Wir haben unsere Position im Musterdepot trotzdem etwas aufgestockt.

Die Aktie von Co.don ist seit März 2019 Mitglied im Value-Stars-Deutschland-Index und hat seitdem ohne Berücksichtigung von Dividenden um 2,3 % zugelegt (Stand 14.06., 17:36 Uhr). Der Nebenwerte-Index ist fokussiert auf Investments in aussichtsreiche deutsche Nebenwerte .

Der Autor dieser Kolumne, Holger Steffen, ist Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index, der etwa 20 aus­gewählte Aktien aus dem deutschen Nebenwerte-Segment enthält. Das Portfolio können Anleger im monatlichen Newsletter zum Value-Stars-Index einsehen.

Über Holger Steffen Holger Steffen ist einer der erfahren­sten Nebenwerte-Experten. Mit dem von ihm mitverant­worteten Muster­depot des Anlegerbriefs erzielte er seit Start im Jahr 1999 eine Rendite von 1.701 Prozent, das entspricht einer durch­schnittlichen Rendite von 16,4 Prozent pro Jahr (Stand: 31.12.2018).

Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten (§34b WpHG):

Der Autor hält über eine Gesellschaft Geschäftsanteile an der Anlegerbrief Research GmbH, die ein entgeltliches Beratungsmandat für den Value-Stars-Deutschland-Index hat. Darüber hinaus können hinsichtlich der in dieser Finanzanalyse genannten Aktien grundsätzlich folgende Interessen­konflikte vorliegen (zutreffendes gefettet):

Der Autor oder ein Mitautor halten direkt oder indirekt folgende in diesem Artikel analysierte Aktien: - (keine)

Der von der Anlegerbrief Research GmbH herausgegebene Börsenbrief "Der Anlegerbrief" hält folgende in diesem Artikel analysierte Aktien in seinen Modellportfolios: Co.don

In einem Zertifikat auf den Value-Stars-Deutschland-Index (ISIN DE000LS8VSD9) sind folgende in diesem Artikel analysierte Aktien enthalten: Co.don

Weitere Hinweise:

