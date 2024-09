Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit Kurseinbußen

Coca-Cola im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 72,13 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 72,13 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 72,04 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,62 USD. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 369.139 Aktien.

Bei 73,52 USD erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.10.2023 (51,55 USD). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 28,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 USD an.

Am 23.07.2024 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,31 Mrd. USD – ein Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,85 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor 3 Jahren eingefahren

94 Jahre geballte Finanzexpertise: Happy Birthday, Warren Buffett!