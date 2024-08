Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 68,39 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 68,39 USD. Bei 68,39 USD erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 68,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 669.581 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 69,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 1,87 Prozent zulegen. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,62 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,94 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 69,00 USD für die Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

