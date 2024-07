Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 63,05 USD zu.

Das Papier von Coca-Cola konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 63,05 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 63,23 USD. Bei 63,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 282.456 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,36 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 18,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,84 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 66,80 USD.

Coca-Cola ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,26 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,99 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

