Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittag im Minus

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 61,67 EUR. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 61,46 EUR. Mit einem Wert von 61,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 7.415 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2022 bei 63,52 EUR. Gewinne von 2,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,03 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 36,95 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,50 USD.

Coca-Cola ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 11.325,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 10.100,00 USD umgesetzt.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,47 USD je Coca-Cola-Aktie.

