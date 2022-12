Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 60,42 EUR zu. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 60,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,31 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.927 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 7,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,03 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 66,83 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 25.10.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 11.063,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.044,00 USD umgesetzt.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

