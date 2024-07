Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola legt am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 63,56 USD.

Die Coca-Cola-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 63,56 USD. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,84 USD an. Bei 63,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 315.618 Stück.

Bei einem Wert von 64,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Kursplus von 1,25 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,55 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,90 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,60 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,72 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,26 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 29.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,82 USD je Coca-Cola-Aktie.

