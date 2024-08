Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag im Plus

13.08.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 68,57 USD.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 68,57 USD. Im Tageshoch stieg die Coca-Cola-Aktie bis auf 68,61 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 68,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 367.571 Coca-Cola-Aktien umgesetzt. Bei einem Wert von 69,67 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2024). 1,60 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,94 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 69,00 USD an. Am 23.07.2024 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,59 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 12,31 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 11,99 Mrd. USD umgesetzt. Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 vorlegen. Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen Handel in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen Gewinne in New York: So performt der Dow Jones aktuell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com