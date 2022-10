Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 56,99 EUR. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 56,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 56,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 189 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 12,54 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2021 bei 46,21 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 23,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 67,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 11.325,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.100,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,46 USD je Coca-Cola-Aktie.

