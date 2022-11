Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Mittag fester

Die Coca-Cola-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 58,66 EUR. Bei 58,72 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 5.008 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 46,22 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 26,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Coca-Cola-Aktie bei 66,67 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.10.2022. In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.063,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10.044,00 USD eingefahren.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.02.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,48 USD je Aktie.

