Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola steigt am Donnerstagnachmittag

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 58,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,31 EUR. Zuletzt wechselten 8.590 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2022 auf bis zu 65,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,19 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,67 USD an.

Am 25.10.2022 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 USD gegenüber 0,65 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.063,00 USD – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 10.044,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2022 2,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Neuzugang aus der Chipbranche: So sieht das Depot von Warren Buffetts Berkshire Hathaway im dritten Quartal aus

Coca-Cola-Aktie etwas tiefer: Sponsoring der Klimakonferenz sorgt für Stirnrunzeln

Greift Cathie Wood erneut ins fallende Messer? Wood hat bei Robinhood-Aktien beherzt zugegriffen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com