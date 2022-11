Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola präsentiert sich am Vormittag stärker

Um 09:22 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 58,31 EUR. Bei 58,31 EUR erreichte die Coca-Cola-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,31 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR an. Gewinne von 10,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2021 auf bis zu 46,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 26,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coca-Cola in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.063,00 USD im Vergleich zu 10.044,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,48 USD im Jahr 2022 aus.

