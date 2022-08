Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 65,07 EUR zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 65,07 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,05 EUR. Der Tagesumsatz der Coca-Cola-Aktie belief sich zuletzt auf 237 Aktien.

Am 22.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 65,16 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,03 EUR. Dieser Wert wurde am 02.10.2021 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 44,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 68,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 26.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.325,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.100,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,47 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Position um über 150 % aufgestockt: So investiert Ray Dalio im zweiten Quartal 2022

Coca-Cola-Aktie, Pepsi-Aktie & Co: Bei welchen Aktien es jetzt richtig prickelt

Bei welchen Marken Sie unbemerkt ein Produkt von Coca-Cola kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: oneinchpunch / Shutterstock.com