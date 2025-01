Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Zuletzt stieg die Coca-Cola-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 62,63 USD.

Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 62,92 USD. Bei 62,66 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 382.402 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.09.2024 auf bis zu 73,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coca-Cola-Aktie 17,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 57,94 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 8,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,94 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 73,25 USD.

Am 23.10.2024 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,71 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,89 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Coca-Cola-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 17.02.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

