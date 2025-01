Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Coca-Cola. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 63,68 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 63,68 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 63,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 510.300 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 13,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 9,01 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,84 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,25 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 23.10.2024 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,66 USD gegenüber 0,71 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11,89 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 11,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.02.2025 vorlegen. Am 17.02.2026 wird Coca-Cola schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

