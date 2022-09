Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere um 04:22 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 58,59 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.681 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 65,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,03 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2021 bei 45,03 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,74 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,50 USD an.

Am 26.07.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.325,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.100,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Coca-Cola-Anleger Experten zufolge am 25.10.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,46 USD je Aktie belaufen.

