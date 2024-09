Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Coca-Cola-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,77 USD.

Mit einem Wert von 71,77 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 72,13 USD. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 71,69 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 72,00 USD. Zuletzt wurden via New York 315.113 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,52 USD erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 2,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 51,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coca-Cola-Aktie mit einem Verlust von 28,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,94 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,20 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 23.07.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 12,31 Mrd. USD gegenüber 11,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Coca-Cola-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Coca-Cola rechnen Experten am 22.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,85 USD je Coca-Cola-Aktie.

