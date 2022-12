Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Coca-Cola-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 59,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Coca-Cola-Aktie bei 59,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,99 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.203 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,07 Prozent. Am 03.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 66,83 USD an.

Am 25.10.2022 hat Coca-Cola die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,65 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 11.063,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.044,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Coca-Cola am 09.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,49 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Schutz vor Inflation: Zu diesen Strategien rät Börsenlegende Warren Buffett

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Billion Photos / Shutterstock