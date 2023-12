So bewegt sich Coinbase

Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

01.12.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 130,48 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Coinbase 120,36 EUR 5,36 EUR 4,66% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 16:08 Uhr 4,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Coinbase-Aktie sogar auf 130,84 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,39 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.706.226 Coinbase-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 131,42 USD erreichte der Titel am 30.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 0,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 313,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Coinbase ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -2,43 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 674,15 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,20 Prozent gesteigert. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 21.02.2024 gerechnet. Analysten gehen davon aus, dass Coinbase 2023 einen Verlust in Höhe von -1,028 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie Bitcoin, Ethereum & Co. im Aufwind: Krypto-Community erleichtert nach Entscheidung im Binance-US-Strafverfahren NASDAQ-Wert Robinhood-Aktie wird nach schwachen Zahlen abverkauft: Cathie Wood bleibt trotzdem optimistisch und kauft massiv zu Abwanderung von Krypto-Unternehmen aus den USA: Coinbase vergleicht Krypto-Exodus mit Halbleitersektor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com