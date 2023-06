Coinbase Aktie News: Anleger schicken Coinbase am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Coinbase 58,00 EUR

Das Papier von Coinbase gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 62,73 USD abwärts. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 62,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.343.938 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 116,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,40 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 49,71 Prozent Luft nach unten.

Coinbase veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,98 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 772,53 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.166,44 USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Coinbase am 08.08.2023 vorlegen.

2023 dürfte Coinbase einen Verlust von -2,787 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

