Coinbase Aktie News: Coinbase tendiert am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 77,53 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 77,53 USD nach oben. Bei 79,95 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 78,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.394.877 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,43 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (31,55 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 145,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 03.08.2023 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase -4,98 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,42 Prozent auf 707,91 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 808,33 USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 07.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,817 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Konkurrenz für BlackRock & Co.: Franklin Templeton will eigenen Bitcoin-ETF launchen

Ripple-Prozess geht weiter: Ripple will gegen SEC-Klage vorgehen

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen