Coinbase Aktie News: Coinbase am Dienstagmittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 75,68 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 75,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 20.639 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 114,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 51,20 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 03.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase ein EPS von -4,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 707,91 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 808,33 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -1,817 USD je Aktie aus.

