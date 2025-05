Coinbase Aktie News: Coinbase am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 211,01 USD.

Die Coinbase-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,9 Prozent auf 211,01 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,25 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,74 USD. Bisher wurden via NASDAQ 786.416 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.12.2024 markierte das Papier bei 349,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 65,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2025 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 2,01 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,33 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Coinbase am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 10,73 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase-Aktie verliert: Coinbase verzeichnet Gewinneinbruch und verkündet Milliardenübernahme

Ausblick: Coinbase öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik