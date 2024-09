Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 157,60 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coinbase zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 157,60 USD. Bei 159,85 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 158,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 286.257 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.03.2024 auf bis zu 283,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 69,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 126,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 01.08.2024 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von -0,42 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,43 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,91 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,67 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So kann man aus einem Bitcoin-Crash Gewinn schlagen

Bessere Handelskonditionen: So will das Bitcoin Lightning-Netzwerk den Kryptohandel attraktiver gestalten

Jeder Kryptowährungs-Enthusiast sollte sie kennen: 3 wichtige Krypto-Maximen rund um BTC, ETH & Co.