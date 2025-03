Index-Karussell

DoorDash wird in den renommierten S&P 500 aufgenommen - eine Nachricht, die Anleger an der Wall Street feiern lässt. Für die DoorDash-Aktie geht es an der NASDAQ steil nach oben.

• DoorDash-Anleger feiern Aufstieg in den S&P 500

• Coinbase und AppLovin abgeschlagen

• Aufnahme erfolgt am 24. März



Wie am Freitag bekannt wurde, wird es noch im März große Veränderungen im marktbreiten S&P 500 geben. So ist neben dem Online-Lebensmittellieferdienst DoorDash, auch Williams-Sonoma, das sich insbesondere auf Haushaltswaren sowie Lebensmittel konzentriert, dem Mineralölunternehmen Expand Energy sowie dem Medienkonglomerat TKO GROUP der Aufstieg in den Index, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst, gelungen, wie S&P 500 Dow Jones Index Ende vergangener Handelswoche mitgeteilt hat. Demzufolge wird die Aufnahme am 24. März vor Handelsbeginn erfolgen. BorgWarner, Teleflex, Celanese und FMC werden dafür aus dem Index fliegen.

Stabilität statt Volatilität

Das Komitee habe bei der Auswahl dieses Mal auf Stabilität statt Volatilität gesetzt und dabei keine Änderungen an den Technologiekomponenten vorgenommen, heißt es etwa bei MarketWatch. Zuvor diskutierte Unternehmen wie AppLovin oder auch Coinbase haben es daher nicht in den meistbeachteten Aktienindex der Wall Street geschafft.

Starke Kursbewegungen an der Wall Street

An den Börsen wurden die Nachrichten mit starken Bewegungen aufgenommen. So sprang die DoorDash-Aktie am Freitag im nachbörslichen NASDAQ-Handel um 6,13 Prozent hoch bis auf 189,00 US-Dollar. Williams-Sonoma-Aktien stiegen an der NYSE um 1,70 Prozent auf 191,61 US-Dollar, während es für Expand Energy-Papiere an der NASDAQ um 1,95 Prozent hoch auf 97,90 US-Dollar und für TKO GROUP-Anteile an der NYSE um 2,62 Prozent auf 147,50 US-Dollar hoch ging.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel steigt die DoorDash-Aktie zeitweise um 4,73 Prozent auf 186,50 US-Dollar, während die Williams-Sonoma-Aktie und Expand Energy-Papiere 1,63 Prozent auf 191,49 US-Dollar bzw. 1,75 Prozent auf 97,71 US-Dollar gewinnen. Die Anteilsscheine der TKO Group gewinnen an der NYSE derweil 2,62 Prozent auf 147,49 US-Dollar.

Dagegen reagierten etwa Coinbase-Anleger enttäuscht und schickten die Aktie an der NASDAQ um 2,30 Prozent nach unten auf 212,45 US-Dollar. AppLovin-Titel fielen unterdessen an der NASDAQ um 4,98 Prozent zurück auf 257,00 US-Dollar. Im NASDAQ-Handel am Montag fallen die Papiere zeitweise um 0,57 Prozent auf 176,29 US-Dollar.

