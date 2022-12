Coinbase Aktie News: Coinbase gewinnt am Dienstagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Coinbase 39,77 EUR

Das Papier von Coinbase konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 41,22 EUR. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,38 EUR an. Mit einem Wert von 40,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.190 Stück gehandelt.

Am 27.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 246,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 83,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 10,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 03.11.2022 vor. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 55,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.311,91 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 590,34 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -11,700 USD je Aktie aus.

